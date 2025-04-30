Пиастри — о стиле чемпиона «Формулы-1»: «Нет одного правильного пути»

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о том, какими качествами должен обладать гонщик, чтобы стать чемпионом мира.

«У каждого свой характер и стиль. Самое вредное — пытаться копировать чужую манеру, если она тебе не подходит. Как верно сказал Ландо, чемпионом можно стать, не превращаясь в «плохого парня». Главное — быть уверенным в своем пути. Вариантов достижения цели много, и нет единственно верного стиля. Все чемпионы «Формулы-1» были разными», — пояснил австралиец в интервью Motorsport Week.

После пяти гонок Пиастри, у которого 99 баллов, лидирует в чемпионате.