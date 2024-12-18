Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 13:45

Ферстаппен: «Хочу сделать много чего за пределами «Формулы-1»

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен не намерен долго выступать на чемпионате мира.

«Я никогда не говорил, что хочу проследовать за Эдрианом Ньюи в «Астон Мартин». Я даже никогда об этом не задумывался. Все может измениться уже в 2026 году, когда в силу вступит новый регламент. Если честно, сейчас я об этом не думаю.

Я еще очень молод, так что многое может произойти в будущем. Для меня будущее — это не только «Формула-1». Хочу сделать много чего за пределами «Формулы-1», сейчас я размышляю об этом. Кто будет подходящим партнером для этого? Это те вещи, о которых я думаю, но я не обязан принимать такие решения прямо сейчас», — заявил Макс Ферстаппен Viaplay.

В минувшем сезоне «Формулы-1» 27-летний нидерландец завоевал четвертый чемпионский титул. Ранее он выигрывал чемпионат мира в 2021, 2022 и 2023 годах. Ферстаппен выступает в «Королевских гонках» с 2015-го. На момент дебюта ему было 17 лет.

Формула-1
Макс Ферстаппен
Читайте также
Детский омбудсмен Ярославская намерена посетить семью многоженца с 14 детьми
Кто баллотируется на пост канцлера Германии. 5 фактов о Саре Вагенкнехт
Завершились съемки сезона шоу «Ледниковый период» в народном формате
«C Дзюбой все закрыто, об отставке не думал». Карпин рассказал, как чувствовал себя в сборной России
Турция собирает силы у границы с Сирией. Что пишут СМИ
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 19 декабря
Популярное видео
В «Ладе» началась распродажа команды?
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Марко рассказал о задачах, стоящих перед инженерами «Ред Булл»

В «Астон Мартин» считают, что Алонсо и Стролл ближе по уровню, чем кажется

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости