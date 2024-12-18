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Сегодня, 13:57

В «Астон Мартин» считают, что Алонсо и Стролл ближе по уровню, чем кажется

Камила Абдурахманова
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Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал, что думает об уровне своих пилотов в 2024 году.

«Болидом управлять невероятно тяжело. Приведу пример: если бы под болид Льюиса не попал столбик в Абу-Даби, мы бы выбыли после первого сегмента. Иногда все решают очень маленькие разрывы. Мы видели, что Лэнс на использованных покрышках проехал блестящий второй сектор, был быстрее Фернандо, — иногда ты просто оказываешься не в то время не в том месте», — приводит слова менеджера es.motorsport.com.

Крак также отметил, что в целом разница между ними не такая большая. Команда смотрит на ситуацию объективно, и, да, по ходу сезона разница есть — пытаемся ее проанализировать, найти причины. Но машиной настолько тяжело управлять, что давать прогнозы невозможно.

В активе Фернандо Алонсо 70 очков, у Лэнса Стролла — 24. На этапе квалификации в Абу-Даби в конце сезона испанец занял восьмое место, а его напарник — 13-е.

Источник: es.motorsport.com
Астон Мартин
Лэнс Стролл
Фернандо Алонсо
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