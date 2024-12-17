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Сегодня, 21:22

Марко рассказал о задачах, стоящих перед инженерами «Ред Булл»

Камила Абдурахманова
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Советник «Ред Булл» Гельмут Марко заявил, что команде необходимо сделать машину менее зависимой от условий и обеспечить предсказуемое поведение.

«Уверен, что мы можем ожидать плотную борьбу на самой вершине в следующем году. У нас богатый выбор специалистов, и я считаю, что команда способна предоставить Максу машину, позволяющую снова сражаться за чемпионство. Болиду нужно более широкое рабочее окно, чтобы баланс не терялся мгновенно из-за малейших флуктуаций температуры или небольших технических изменений.

Именно над этим и работают наши инженеры. 40 пунктов прижимной силы — это хорошо, но меня и пилота интересуют лишние четыре десятые. Пилотирование должно быть предсказуемым для гонщика, чтобы он мог обрести необходимую уверенность. Я убежден: пока мы продолжим давать ему конкурентоспособный болид, он останется в «Ред Булл», — сообщил Гельмут Speedweek.

«Макларен» стал обладателем Кубка конструкторов по итогам сезона-2024 «Формулы-1». Второе место заняла команда «Феррари», уступив «Макларен» 14 очков. На третьей строчке расположился «Ред Булл» (589), на четвертой — «Мерседес» (468).

Источник: Speedweek
Формула-1
Ред Булл
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