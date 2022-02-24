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Сегодня, 12:57

Ферстаппен в ближайшее время подпишет новый контракт с «Ред Булл»

Иван Торопцев
Корреспондент

Действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен в ближайшее время продлит контракт с «Ред Булл», сообщает RacingNews365.

По информации источника, зарплата пилота вырастет с 25 до 30 миллионов долларов без учета бонусов. Срок потенциального нового соглашения не уточняется. Сообщается, что официальное заключение нового контракта является формальностью, после того как Ферстаппен завоевал чемпионский титул по итогам сезона-2021.

Нынешний контракт Ферстаппена действует до конца 2023 года. Пилот выступает за «Ред Булл» с мая 2016 года.

Первый этап сезона-2022 «Формулы-1» пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.

Источник: https://racingnews365.com/verstappen-set-for-lucrative-new-deal-with-red-bull
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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