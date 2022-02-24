У «Альфа Ромео» возникли проблемы с системой охлаждения болида на тестах в Барселоне

«Альфа Ромео» столкнулась с проблемами во время второго дня предсезонных тестов «Формулы-1» в Барселоне, сообщает журналист Альберт Фабрега.

По информации источника, в данный момент механики работают над исправлением неполадок с системой охлаждения левой части болида.

Problemas para Bottas. Piloto fuera del coche. Mec?nicos trabajando en zona refrigeraci?n en lado izquierdo



Problems for Bottas. Driver out of the car. Mechabics working on cooling aera on the left side of the car. #F12022 pic.twitter.com/jAgNMRlRIe — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) February 24, 2022

Сегодня проходит второй день тестов в Барселоне из трех, во время утренней сессии за «Альфа Ромео» выступает новичок команды Валттери Боттас, перешедший из «Мерседеса». На данный момент он еще не смог появиться на трассе.

Первый этап сезона-2022 «Формулы-1» пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.