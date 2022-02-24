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Сегодня, 11:36

У «Альфа Ромео» возникли проблемы с системой охлаждения болида на тестах в Барселоне

Иван Торопцев
Корреспондент

«Альфа Ромео» столкнулась с проблемами во время второго дня предсезонных тестов «Формулы-1» в Барселоне, сообщает журналист Альберт Фабрега.

По информации источника, в данный момент механики работают над исправлением неполадок с системой охлаждения левой части болида.

Сегодня проходит второй день тестов в Барселоне из трех, во время утренней сессии за «Альфа Ромео» выступает новичок команды Валттери Боттас, перешедший из «Мерседеса». На данный момент он еще не смог появиться на трассе.

Первый этап сезона-2022 «Формулы-1» пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.

Формула-1
Альфа Ромео
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