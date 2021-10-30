В «Ред Булле» считают, что Ферстаппену хватит еще двух побед для досрочной победы в чемпионате

Советник «Ред Булла» Хельмут Марко поделился мнением о шансах Макса Ферстаппена в борьбе за чемпионство с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

«Мы проиграли в Баку, Сильверстоуне и Венгрии, при этом не по своей вине. Если посчитать, на этом мы потеряли как минимум 50 очков. Сейчас Макс впереди на 12 очков. С другой стороны, мы смогли пережить неудачи и боролись с прогрессирующим «Мерседесом». Если Макс выиграет в Мексике и Бразилии, то расклад будет 60 на 40 в пользу него. Я думаю, нам нужно выиграть как минимум две гонки, чтобы быть абсолютно спокойными перед двумя последними этапами сезона», — приводит GPBlog слова Марко.

За пять этапов до конца сезона-2021 Ферстаппен лидирует в личном зачете, на его счету 287,5 очка. Идущий на втором месте Льюис Хэмилтон отстает на 12 очков.

Следующий этап пройдет в Мексике с 5 по 7 ноября.