Хэмилтон и Мазепин не примут участие в шинных тестах в Абу-Даби

Компания «Пирелли» представила состав участников на шинные тесты в Абу-Даби.

В тестах не примут участие только пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон и гонщик «Хааса» Никита Мазепин.

Россиянин будет отсутствовать из-за положительного тест на коронавирус, который он сдал в преддверии гонки «Гран-при Абу-Даби». Вместо него в составе «Хааса» поедет Пьетро Фиттипальди.

Шинные тесты новых 18-дюймовых колес «Пирелли» пройдут 14 и 15 декабря в Абу-Даби.