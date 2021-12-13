Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Хэмилтон и Мазепин не примут участие в шинных тестах в Абу-Даби

20:50
Теги:

Компания «Пирелли» представила состав участников на шинные тесты в Абу-Даби.

В тестах не примут участие только пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон и гонщик «Хааса» Никита Мазепин.

Россиянин будет отсутствовать из-за положительного тест на коронавирус, который он сдал в преддверии гонки «Гран-при Абу-Даби». Вместо него в составе «Хааса» поедет Пьетро Фиттипальди.

Шинные тесты новых 18-дюймовых колес «Пирелли» пройдут 14 и 15 декабря в Абу-Даби.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/pirellisport/status/1470415448596439048?s=20

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анна Горшкова все материалы автора
Читайте также
«Стюард минут 15-20 бегал за врачами». Что окружало смерть болельщика в Самаре — глазами очевидцев на трибуне
Умер кинорежиссер Сергей Соловьев
0