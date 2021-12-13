Хэмилтон и Мазепин не примут участие в шинных тестах в Абу-Даби
20:50
Компания «Пирелли» представила состав участников на шинные тесты в Абу-Даби.
В тестах не примут участие только пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон и гонщик «Хааса» Никита Мазепин.
Россиянин будет отсутствовать из-за положительного тест на коронавирус, который он сдал в преддверии гонки «Гран-при Абу-Даби». Вместо него в составе «Хааса» поедет Пьетро Фиттипальди.
Шинные тесты новых 18-дюймовых колес «Пирелли» пройдут 14 и 15 декабря в Абу-Даби.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/pirellisport/status/1470415448596439048?s=20
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