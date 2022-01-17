Фернандо Алонсо успешно перенес операцию по удалению пластин из челюсти

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал, что успешно перенес операцию по удалению из челюсти и лицевой кости пластин. Они были установлены ему в прошлом году после велосипедной аварии, сообщает Marca.

Первая операция была сделана испанцу после велосипедной аварии, в которой гонщик пострадал в феврале прошлого года. Алонсо нуждался в реконструктивной операции на лице и челюсти, при этом необходимо было удалить зубы и вставить пластины в поврежденную область.