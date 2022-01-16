Вассер: «Переход Пуршера в 2022 в «Ф-1» стал бы слишком рискованным, лучше сосредоточиться на победе в «Ф-2»»

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассер рассказал о причинах не приглашения своего молодого пилота Тео Пуршера в «Формулу-1» в 2022 году.

«Да, он выиграл в Монако, но... Новые болиды «Формулы-1» будут очень сложными, а перед сезоном будет всего шесть дней тестов. Так что мне кажется, что с учетом всех условий такой шаг стал бы слишком рискованным. Гораздо лучше сосредоточиться на том, чтобы выиграть титул в «Формуле-2» в 2022 году, а дальше будет видно.

Тео провел фантастический дебютный сезон в «Формуле-2», но нужно также помнить о том, что всего полтора года назад он еще выступал в «Формуле-4», а даже переход из «Ф-4» в «Ф-3"? - это уже огромный шаг», — приводит слова Вассера официальный сайт «Ф-1».

В середине ноября в «Альфа Ромео» объявили, что Чжоу Гуаньюй займет место боевого пилота команды в сезоне-2022. Он станет первым в истории «Формулы-1» гонщиком из Китая. Пуршер продолжит выступать в «Формуле-2».