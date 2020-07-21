«Еще один». Хэмилтон недоволен Джеки Стюартом, считающим, что в «Формуле-1» нет расизма

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон заявил, что разочарован словами трехкратного чемпиона «Формулы-1» Джеки Стюарта, который ранее заявил об отсутствии расовой дискриминации в гонках.

«Льюис Хэмилтон молодец, что так активно привлекает внимание к этому вопросу, — сказал ранее 81-летний Стюарт. — Но я думаю, что все-таки это не такая серьезная проблема, как может показаться на первый взгляд. Если человек умен и хорош в своем деле, то он обязательно найдет себе работу в «Формуле-1», вне зависимости от расы и пола. Поэтому самое главное — дать возможность людям, мечтающим попасть в гонки, получить необходимое образование».

Позднее Хэмилтон прокомментировал эти слова. «Снова, еще один», — написал британец в stories Instagram. — Я просто разочарован».

Ранее Хэмилтон по такому же поводу раскритиковал другого экс-чемпиона «Ф-1» Марио Андретти.