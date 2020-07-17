Джеки Стюарт считает, что в «Формуле-1» нет расизма

Трехкратный чемпион мира «Формулы-1» Джеки Стюарт заявил, что в гонках нет расовой дискриминации, о которой говорил пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

«Льюис Хэмилтон молодец, что так активно привлекает внимание к этому вопросу, — цитирует 81-летнего экс-гонщика Autosport. — Но я думаю, что все-таки это не такая серьезная проблема, как может показаться на первый взгляд.

Если человек умен и хорош в своем деле, то он обязательно найдет себе работу в «Формуле-1?, вне зависимости от расы и пола. Поэтому самое главное — дать возможность людям, мечтающим попасть в гонки, получить необходимое образование».

Перед стартом «Гран-при Штирии», второго в сезоне этапа, пилоты команд «Формулы-1» снова устроили акцию, направленную на борьбу с расовым неравенством. Ее инициатор — чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Гонщики вышли на стартовую решетку в майках с лозунгами, которые призывают бороться с расизмом. Часть пилотов преклонила колено.

Некоторые при этом снова остались стоять. В том числе и россиянин Даниил Квят. Вместе с ним не встали на колено Макс Ферстаппен, Шарль Леклер и Кими Райкконен.

Отметим, что из 20 пилотов, участие в акции приняли только 16. Еще четыре человека не вышли на стартовую решетку.