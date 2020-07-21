Хэмилтон обвинил экс-чемпиона «Формулы-1» в невежестве. Тот считает перебором преклонение колен перед гонками

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон раскритиковал экс-чемпиона «Формулы-1» Марио Андретти за его заявление.

—Я уважаю Льюиса, но не понимаю, зачем он строит из себя борца с расизмом, — сказал ранее 80-летний Андретти. — Его везде уважают, он — свой во всем мире. Его кампания с преклонением колена перед стартом — перебор. Он раздул на пустом месте проблему, которой на самом деле нет. «Мерседес» перекрасили в черный цвет, и что это дало? Я знаком с пилотами разных рас с различной историей становления и всегда принимал их с распростертыми объятьями. В автоспорте цвет кожи ничего не значит, пилот должен заслужить свое место результатами, и так работает с каждым. Не нужно смешивать политику и спорт, всегда есть свое место и время для того, чтобы выразить свое мнение.

«Жаль, но некоторые представители старшего поколения, к мнению которых все еще прислушиваются не могут сойти с привычного пути и увидеть проблему, — написал британец в stories Instagram. — Да, это невежество, но оно не остановит меня от продолжения своего дела. Учиться никогда не поздно. Надеюсь, что человек, которого я всегда уважал, найдет время узнать для себя что-то новое».