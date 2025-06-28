Экс-президент «Феррари» ди Монтедземоло занял руководящую должность в McLaren Group
Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло занял должность директора в McLaren Group Holdings Limited 27 июня, сообщает Racingnews365.
Другие действующие директора: Пол Уолш, исполнительный председатель McLaren Group, и Зак Браун, генеральный директор «Макларен Рейсинг», отвечающий за развитие команды в автоспорте.
Лука ди Монтедземоло работал в «Феррари» и в 1990-х годах пригласил в команду Жана Тодта, Михаэля Шумахера и Росса Брауна, которые ранее сотрудничали с Ники Лаудой в 1970-х.
Ди Монтедземоло ушел из «Феррари» в сентябре 2014 года.
Новости