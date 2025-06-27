Хэмилтон избежал штрафа за блокировку Антонелли во второй практике

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон получил предупреждение за блокировку гонщика «Мерседес» Андреа Кими Антонелли во время второй тренировки «Гран-при Австрии».

По окончании сессии 40-летний британец был вызвал к стюардам. Те, выслушав пилотов, представителей команд, изучив видео, радиопереговоры и записи с бортовой камеры, пришли к выводу, что Хэмилтон действительно помешал Антонелли в четвертом повороте.

Стюарды признали, что несмотря на более мягкий подход к подобным инцидентам в ходе свободных заездов, данный маневр был необоснованным, поэтому предупреждение семикратному чемпиону «Формулы-1» оправданно. Однако они не стали наказывать его штрафом.

Во второй практике Хэмилтон показал 10-й результат, а Антонелли — 11-й. Третья тренировка и квалификация состоятся в субботу. Основная гонка пройдет в воскресенье, начало — в 16.00 по московскому времени.