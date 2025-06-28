Формула-1
28 июня, 07:28

Расселл — о двух тренировках «Гран-при Австрии»: «Мы немного сдали позиции»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл подвел итоги двух пятничных тренировок 11-го этапа «Гран-при Австрии». Во второй практике он показал шестое время.

«Сегодня мы столкнулись с небольшими трудностями, но первая практика прошла в соответствии с нашими ожиданиями на уикенд. На второй тренировке мы показали высокий квалификационный темп, что стало для нас неожиданностью. Машина хорошо держала баланс, однако во второй практике мы немного сдали позиции. Мы проанализируем ситуацию ночью и постараемся вернуться к тому уровню, который показали в первый час практики.

В субботу мы приложим все усилия, но, учитывая темп «Макларена», борьба за поул-позицию будет сложной для нас. Будем надеяться, что сможем попасть в первую пятерку, но понимаем, как сильно гоночный темп влияет на итоговый результат. Асфальт здесь абразивный, а работа с шинами не была нашей сильной стороной в последнее время. Мы будем усердно работать над оптимизацией болида и посмотрим, каких результатов сможем достичь до конца уикенда», — цитирует Расселла пресс-служба команды.

Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
