Даниил Квят: «Интересно следить за Александром Емельяненко, медийный персонаж»

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал, за кем из спортсменов — соотечественников ему интереснее всего наблюдать. По словам гонщика, он интересуется боксом и смешанными единоборствами.

— Если говорить про спорт, то больше всего я слежу за гонками, боксом и UFC, — отметил в разговоре с «СЭ» Квят. — У Хабиба Нурмагомедова скоро будет очередная защита титула. Очень интересно будет посмотреть за его поединком с Гэтжи. Еще очень интересный и медийный персонаж Александр Емельяненко. В последнее время он дрался несколько раз, интересно следить за ним.

В конце июля Александр Емельяненко уступил Магомеду Исмаилову в рамках ACA-107. (Тимур Ганеев)

(Тимур Ганеев)

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