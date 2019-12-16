Даниэль Риккьярдо: «Я не доходил до того, чтобы жалеть о переходе в «Рено»

Пилот «Рено» Даниэль Риккьярдо снова подчеркнул, что никогда не жалел о решении уйти из «Ред Булла». В Кубке конструкторов «Рено» стала пятой, а Риккьярдо в личном зачете — девятым.

— В начале года были моменты для расстройства. Я чувствовал, что не могу выжать большего из машины, — цитирует Crash Риккьярдо. — Мне казалось, что реализация потенциала болида — это не так просто, как я думал. Потом все вроде наладилось. В любом случае я не доходил до состояния, в котором пожалел бы о своем решении или задался бы вопросом. Разве что мне не очень быстро удалось адаптироваться к борьбе в середине пелотона. Но это было важно сделать как можно скорее, поскольку у Хюлькенберга в этом было больше опыта.