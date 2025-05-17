Цунода попал в серьезную аварию в квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи»

На «Гран-при Эмилии-Романьи» квалификация началась с аварии, в которой участвовал пилот «Ред Булл» Юки Цунода. Его болид разбился в первом квалификационном сегменте.

В шестом повороте Цунода не справился с управлением, машина врезалась в стену, перевернулась и встала на колеса. Из-за аварии Юки не успел показать время и занял последнее место по итогам квалификации. Травм удалось избежать.

Из-за красных флагов квалификацию прервали за 12 минут до окончания первого сегмента.