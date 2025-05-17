Пиастри лучший в квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи»
Оскар Пиастри из «Макларена» занял первое место в квалификации «Гран-при Эмилии-Романьи», которая прошла на трассе в Имоле. Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал вторым, а Джордж Расселл из «Мерседеса» — третьим.
Четвертое место у Ландо Норриса, также представляющего «Макларен».
Франко Колапинто из «Альпин» и Юки Цунода из «Ред Булл» попали в аварии в первом сегменте квалификации. Цунода разбил машину на первой попытке и не смог показать время, а Колапинто — в конце первого сегмента, успев выйти во второй, но не приняв в нем участия.
Квалификация «Гран-при Эмилии-Романьи»
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:14.670.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.034.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.137.
4. Ландо Норрис («Макларен») +0.292.
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.761.
6. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.762.
7. Александр Албон («Уильямс») +0.803.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.911.
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.076.
10. Пьер Гасли («Альпин») +1.117.
После второго сегмента выбыли:
11. Шарль Леклер («Феррари») — 1:15.604.
12. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:15.765.
13. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:15.772.
14. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:16.260.
15. Франко Колапинто («Альпин») — без времени.
После третьего сегмента выбыли:
16. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:16.379.
17. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:16.518.
18. Эстебан Окон («Хаас») — 1:16.613.
19. Оливер Берман («Хаас») — 1:16.918.
20. Юки Цунода («Ред Булл») — без времени.