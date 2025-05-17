Кравиц рассказал, что должны сделать «Феррари» для попадания на подиум в Имоле

Эксперт «Формулы-1» Тед Кравиц рассказал, что нужно сделать «Феррари» для попадания на подиум на «Гран-при Эмилии-Романьи».

«У «Ферарри», как и у «Ред Булл» и многих других машин на пит-лейне, есть мизерное окно настройки для попадания в идеальную конфигурацию. Если они смогут сделать все правильно, а им действительно трудно это совершить, эта машина может квалифицироваться на втором ряду, а затем, возможно, подняться на подиум в гонке, — приводит слова Кравица издание Sky Sports.

В субботу состоится квалификация «Гран-при Эмилии-Романьи». Основная гонка пройдет в воскресенье и начнется в 16.00 по московскому времени.