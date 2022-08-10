В «Ред Булл» прокомментировали слухи о возможном уходе Гасли в «Альпин»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко отреагировал на слухи о том, что гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли может перейти в «Альпин» в 2023 году.

Ранее появилась информация о том, что в контракте 26-летнего француза есть пункт, позволяющий ему перейти в другую команду, в случае если она находится выше в Кубке конструкторов. Сообщалось, что пилот может продолжить карьеру в «Альпин».

«У Гасли нет такого пункта. Этого пункта не было до летнего перерыва в этом сезоне, его не будет и после летнего перерыва», — приводит Sport1.de слова Марко.

Контракт Гасли действует до 2023 года. В нынешнем сезоне гонщик набрал 16 очков в 13 гонках и занимает 13-е место в личном зачете «Формулы-1».