Брандл оценил борьбу за титул «Ф-1» в 2025 году

Бывший гонщик «Формулы-1» Мартин Брандл поделился мнением о чемпионской гонке текущего сезона.

«Поединок с Ферстаппеном в Саудовской Аравии стал ключевым для Оскара. Не будь его ошибки в Мельбурне, закончившейся вылетом в гравий, он мог бы возглавлять турнирную таблицу с преимуществом в 25-30 очков. Но в «Формуле-1» всегда полно «если». То же самое с Ландо — не случись его сход в квалификации в Джидде, ситуация была бы иной.

При этом Пиастри уже выиграл 10% своих Гран-при в карьере — впечатляюще. У него столько же побед, сколько у Норриса. Все говорит о том, что именно Оскар — главный претендент на титул», — приводит слова Брандла издание Crash.

После пяти гонок Норрис занимает вторую строчку в чемпионате с 89 очками, уступая своему партнеру по команде Оскару Пиастри, у которого 99 баллов.