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Сегодня, 09:36

Ферстаппен прокомментировал проблемы «Ред Булла» с устаревшей аэродинамической трубой

Камила Абдурахманова
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Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен отреагировал на заявление Кристиана Хорнера о том, что аэродинамическая труба команды «Ред Булл» является устаревшей и была построена еще во времена Холодной войны.

«Конечно, в команде есть определенное недовольство текущей ситуацией. Но мы уже ведем работу над созданием новой аэродинамической трубы — это требует времени. Проблемы с корреляцией данных появились не в этом сезоне — они наблюдались и в прошлом году, когда аэротруба не всегда точно отражала некоторые аспекты поведения машины.

Наши инженеры имеют большой опыт работы в условиях неидеальной корреляции. Основная сложность в том, что мелкие детали иногда искажаются, что потом может влиять на поведение болида на трассе.

При этом я не стал бы винить во всем только аэротрубу. В 2022 и 2023 годах, несмотря на ее ограничения, у нас был отличный автомобиль. В 2021-м наша машина тоже была быстрой, хоть и относилась к другому поколению. А в 2014-2016 годах проблемы были скорее с двигателем, тогда как шасси оставалось сильным», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

В текущем сезоне после пяти этапов Ферстаппен занимает третье место в чемпионате с 87 очками.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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