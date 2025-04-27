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Сегодня, 08:11

В «Макларене» не исключают возможности возвращения Сайнса

Камила Абдурахманова
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун допустил возможность возвращения пилота Карлоса Сайнса в команду в будущем.

«Ситуация неоднозначная, здесь много переменных. Льюис — семикратный чемпион, и такой пилот — большая редкость.

Но Карлос тоже проявил себя блестяще: он был сильным гонщиком и настоящим другом команды. Хорошо, что мне пока не пришлось делать такой непростой выбор. Если бы у нас было вакантное место, мы бы, безусловно, рассмотрели его кандидатуру. Сейчас у нас долгосрочные контракты с Оскаром и Ландо, но если обстоятельства изменятся, а Карлос будет доступен, я всегда могу ему позвонить», — заявил Браун в интервью PlanetF1.

Испанский гонщик Сайнс был пилотом команды «Макларен» с 2019 по 2021 год. Перед сезоном-2025 он покинул «Феррари» и перешел в «Уильямс».

Формула-1
Макларен
Карлос Сайнс
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