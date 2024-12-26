Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 11:12

Боттас: «Иногда нужно сделать шаг назад»

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Финский пилот Валттери Боттас признал ошибку с переходи в «Заубер».

«Иногда нужно на шаг отступить, чтобы сделать два шага вперед. Сейчас для меня важно составить представление о возможных вариантах, понять, как вновь оказаться в числе гонщиков, выходящих на старт «Гран При».

С другой стороны, меня ждет роль резервного пилота в заводской команде, за которую я выступал. Это отличный бренд, крупный автопроизводитель. Я был там пять лет назад и знаю, что это действительно может открыть для меня некоторые возможности», — приводит слова Боттаса Racingnews365.

Сезон-2024 Боттас провел в составе «Заубер», однако команда решила не продлевать с ним контракт. Финн не набрал очков по итогам минувшего чемпионата «Формулы-1» и занял 22-е место в личном зачете.

Источник: Rasingnews365
Формула-1
Валттери Боттас
Читайте также
Спецборт МЧС РФ с выжившими в авиакатастрофе россиянами приземлился в Жуковском
Брак с иностранцем и допинг-скандал из-за секса. Личная жизнь биатлонистки Ольги Зайцевой
В России могут изменить правила поступления в вуз после колледжа
Почему экс-капитан сборной Германии Лам оскорбил ЧМ-2018 в России
Евгений Кузнецов получил травму в матче КХЛ с ЦСКА
Эксперты оценили вероятность введения штрафов за использование VPN
Популярное видео
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хорнер: «Я никогда не думал об уходе»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости