Вассер: «Приход Хэмилтона — лучшее решение для «Феррари» на сегодняшний день»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер прокомментировал подписание контракта с Льюисом Хэмилтоном.

«Я думаю, что в таких решениях нет никаких правил, но вы должны делать то, что лучше всего подходит в конкретный момент в вашей ситуации. На мой взгляд, Хэмилтон — лучшее решение для нас на сегодняшний день, в том числе с учетом изменений в регламенте 2026 года», — цитирует Вассера GPblog.

Хэмилтон присоединится к «Феррари» в 2025 году. По информации СМИ, он будет зарабатывать в итальянской команде 50 миллионов евро в год.