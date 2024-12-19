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Сегодня, 15:25

Боттас вернулся в «Мерседес» в качестве резервного пилота

Алина Савинова
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Финский гонщик Валттери Боттас стал резервным пилотом «Мерседес», сообщается в социальных сетях «Серебряных стрел».

Боттас выступал за немецкую команду с 2017 по 2021 год. За это время он заработал 58 подиумов и вместе с Льюисом Хэмилтоном помог завоевать пять Кубков конструкторов.

«Влияние и вклад Валттери за те пять лет, что он был нашим гонщиком, колоссальны. Помимо многочисленных побед на «Гран-при» он сыграл важную роль в пяти наших чемпионствах. Он также был фантастическим коллегой и членом команды. Его сдержанное чувство юмора и приятная натура сделали его фаворитом в Беркли и Бриксворте. А с учетом молодого состава пилотов на стартовой решетке в 2025 году опыт 35-летнего гонщика окажется бесценным. В роли резервного пилота все эти качества будут невероятно важны для того, чтобы помочь нам бороться за победы и поддержать Джорджа и Кими на трассе. Добро пожаловать домой, Валттери! Как здорово, что ты вернулся», — заявил руководитель «Мерседес» Тото Вольфф.

Сезон-2024 Боттас провел в составе «Заубер», однако команда решила не продлевать с ним контракт. Финн не набрал очков по итогам минувшего чемпионата «Формулы-1» и занял 22-е место в личном зачете.

Формула-1
Мерседес
Валттери Боттас
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