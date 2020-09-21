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Болельщики смогут прийти на трибуны на «Гран-при Айфеля»

15:38

Организаторы «Гран-при Айфеля» объявили, что болельщики смогут прийти на трибуны, информирует Motorsport.

«Формула-1» вернется на немецкую трассу впервые с 2013 года — уик-энд состоится 9-11 октября. Промоутеры согласовали возможность проведения заездов в присутствии зрителей. Для этого они разработали особую бесконтактную схему продаж билетов и распределили людей на трибунах с учетом социальной дистанции.

При этом рассаживать болельщиков будут не по отдельности, а блоками по четыре сиденья. Это позволит отправиться на «Гран-при» компанией и сидеть рядом, но на некотором удалении от других.

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