BBC: «Мерседес» отказался оспаривать титул Ферстаппена взамен на увольнение Маси

Семикратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон пока не определился с участием в сезоне-2022, утверждает BBC.

Британский гонщик и «Мерседес» ждут выводов ФИА по расследованию скандала с рестартом в конце заключительной гонки сезона-2021 в Абу-Даби.

После финиша «Мерседес» подал протест на действия гоночного директора «Формулы-1» Майкла Маси, который убрал круговых между Хэмилтоном и гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, что привело к победе последнего в гонке и чемпионате. Стюарды отклонили протест «Мерседеса», после чего команда намеревалась подать апелляцию, но затем отказалась оспаривать результаты.

Немецкая команда пошла на сделку: взамен на отказ от разбирательств ФИА пообещала уволить гоночного директора «Ф-1» и главного по «формульным» сериям Николаса Томбасиса.