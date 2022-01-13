ФИА сообщила об официальном начале расследования событий на «Гран-при Абу-Даби»

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала заявление, в котором сообщила о начале официального расследования событий «Гран-при Абу-Даби».

«Президент ФИА проведет консультации со всеми командами «Формулы-1», чтобы обсудить ряд вопросов, и в том числе этот. На совещании на повестке дня спортивного консультативного комитета будет стоять вопрос использования автомобиля безопасности. Следующим этапом станет совместное обсуждение вопроса со всеми гонщиками «Формулы-1».

Результат проведенного анализа будет представлен комиссии «Формулы-1» в феврале, а окончательное решение будет обнародовано на заседании всемирного совета ФИА, которое пройдет 18 марта в Бахрейне», — говорится в заявлении.

12 декабря 2021 года в Абу-Даби прошла последняя гонка сезона «Формулы-1». Перед этим этапом «Гран-при» у Льюиса Хэмилтона из «Мерседес» и Макса Ферстаппена из «Ред Булл» было одинаковое количество очков. Ферстаппен обогнал Хэмилтона на последнем круге и впервые в карьере выиграл чемпионский титул.

«Мерседес» подал два протеста. Один из протестов касался возможного нарушения процедуры рестарта после режима машины безопасности. Стюарды отклонили эти протесты.