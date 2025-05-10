Андерсон: «Ферстаппен сочетает гениальную смекалку с невероятной скоростью»

Легендарный инженер «Формулы-1» Гэри Андерсон назвал пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена уникальным гонщиком.

«Он замечает мельчайшие нарушения соперников — от положения на стартовой решетке до работы с педалями при желтых флагах. Это уровень внимания чемпиона. 64 победы и 4 титула — не случайность. Такой результат требует не только скорости, но и феноменального расчетного ума. Мне не нравится, когда пилоты выпрашивают штрафы для других, но это не умаляет его интеллектуального превосходства», — приводит слова Андерсона издание GPblog.

Следующий этап сезона пройдет в Имоле с 16 по 18 мая.