Пилот «Мерседес» Расселл: «Я выплатил все, что отец на меня потратил»

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл рассказал о своем детстве и финансовой поддержке со стороны родителей.

«Мой отец работал каждый день с семи утра до девяти вечера, чтобы заработать денег и по выходным возить меня на гонки. Он продал свой бизнес, чтобы финансировать мою карьеру. В те годы были и счастливые моменты, но у меня осталось и немало невеселых воспоминаний о том, как ссорились родители из-за того, что отец был ко мне таким строгим. Я просто принял его отношение ко мне, принял, что, когда не побеждаю, он будет мной недоволен», — заявил Расселл.

Гонщик отметил, что выплатил отцу 1,5 миллиона фунтов стерлингов, которые он вложил в его карьеру в автоспорте.

«Я выплатил все, что он тогда на меня потратил. Как только я начал зарабатывать, сразу дал понять, что хочу все вернуть. Это было около 1,5 миллионов фунтов», — добавил он.

После шести этапов чемпионата «Формулы-1» сезона-2025 27-летний Расселл занимает четвертое место в личном зачете пилотов с 93 очками. В этом году он четыре раза поднимался на подиум.