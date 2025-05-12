Алонсо — о смерти личного тренера: «Я буду скучать по тебе, Фабри»

Пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо отдал дань уважения своему личному тренеру Фабрицио Борре, который скончался в возрасте 64 лет в итальянском городе Форли.

«Я буду скучать по тебе, Фабри. Каждый день. Спасибо, что научил меня многому и сделал меня лучше как человека и спортсмена. Вся моя карьера с тобой была величайшей удачей, которая у меня только могла быть. Покойся с миром, брат», — написал Алонсо на своей странице в социальных сетях.

О смерти специалиста стало известно 11 мая. Борра работал с Алонсо с момента его дебюта в «Минарди» в 2001 году.