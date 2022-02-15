Гасли рассказал о целях на сезон-2022 «Формулы-1»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли рассказал, какие ставит перед собой цели на сезон-2022 «Формулы-1».

«Мой подход будет таким же, что и тот, который я выработал в прошлом году, — приводит слова Гасли Racefans. — Буду стараться развивать успех на основе хороших результатов, которых мне удалось достичь, буду стараться показывать свой максимум за рулем болида.

Надеюсь, что это тот год, когда я смогу побороться за самые высокие места, регулярно попадать в топ-5, а может и выше, если машина будет позволять это делать. Психологически я подготовился к тому, чтобы справиться с любым сценарием развития событий, и буду стараться помогать команде, подталкивать ее вперед, чтобы всегда показывать максимум».

В сезоне-2021 Гасли стал девятым в личном зачете пилотов. Он набрал 110 очков.

Первый этап сезона-2022 «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.