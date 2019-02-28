Все российские легкоатлеты прибыли в Глазго на зимний ЧЕ

Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева сообщила, что все 11 российских легкоатлетов, заявившихся для участия в зимнем чемпионате Европы, прибыли в Глазго и разместились в одном из официальных отелей турнира.

– Все наши участники зимнего чемпионата Европы в срок получили британские въездные визы, благополучно добрались до Глазго и уже разместились в официальном отеле. Сегодня у них тренировки, а завтра начнется сам турнир, – приводит ТАСС слова Юхаревой.

Турнир пройдет с 1 по 3 марта. Среди россиян в нейтральном статусе выступят Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Полина Миллер (спринтерский бег), Ольга Муллина (прыжки с шестом), Мария Аглицкая (спринтерский бег), Илья Шкуренев (многоборье), Илья Иванюк (прыжки в высоту), Максим Афонин (толкание ядра), Георгий Горохов (прыжки с шестом), Алексей Федоров (тройной прыжок) и Егор Николаев (бег на средние дистанции).