ВФЛА вручила Ласицкене и Шубенкову награды лучшим спортсменам 2019 года

Мария Ласицкене и Сергей Шубенков получили награды лучшим спортсменам 2019 года по версии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Церемония награждения прошла в рамках открытия 50-го чемпионата России по легкой атлетике в помещении, сообщает ТАСС.

27-летняя Ласицкене в 2019 году выиграла чемпионат мира в прыжках в высоту, а также победила на чемпионате Европы в помещении. В прошлом году она в четвертый раз (третий раз подряд) выиграла Бриллиантовую лигу.

Шубенкову 29 лет, в 2019 году он стал победителем двух этапов Бриллиантовой лиги в беге на 110 метров с барьерами, а на чемпионате мира завоевал серебряную медаль.