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Допинг

ВФЛА на год дисквалифицировала трех легкоатлетов

10:10

Бегуны Рудольф Верховых, Андрей Исайчев и Анна Князева-Широкова отстранены на один год за участие в тренировочных мероприятиях с пожизненно дисквалифицированным тренером Владимиром Казариным, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Они сотрудничали с ним на сборах в Киргизии с 2018 по 2019 год.

Дисквалификация Верховых завершится 16 июня 2020 года, Исайчева и Князевой-Широковой — 16 декабря.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в апреле 2017 года пожизненно дисквалифицировал Казарина за нарушение антидопинговых правил.

Дополнительная информация:

http://rusathletics.info/123989

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