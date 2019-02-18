Сидорова получила британскую визу для поездки на ЧЕ в Глазго

Личный тренер лидера мирового сезона в прыжках с шестом Анжелики Сидоровой Светлана Абрамова сообщила, что спортсменка получила британскую въездную визу. Она нужна для участия в зимнем чемпионате Европы. Турнир пройдет с 1 по 3 марта в британском Глазго.

– Анжелика в понедельник получила британскую визу, она отправится в Глазго 25 февраля, – приводит ТАСС слова Абрамовой.

8 февраля на этапе зимнего тура IAAF в Мадриде Сидорова победила с лучшим результатом сезона в мире (4,91 см), установив личный рекорд.

Напомним, российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе, поскольку членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года.

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