Сергей Шубенков: «Частота контактов с руководством федерации говорит о том, что все плохо»

Российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал, что с новым министром спорта РФ Олегом Матыциным идет более плотное взаимодействие, чем с его предшественником. Ранее должность занимал Павел Колобков.

— На мой взгляд, важно понимать, что в нормальной ситуации я вообще не должен контактировать ни с руководством федерации, ни тем более с министром спорта, — цитируют Шубенкова «Известия». — Частота контактов говорит о том, что все плохо. Когда у нас все будет хорошо, я буду делать свою работу, а руководство — свою.

— От выборов президента ВФЛА в глобальном смысле что-то зависит или не так важно, кто занимает пост руководителя федерации?

— Важно, конечно. Я сейчас уже буду говорить за себя. Лично мне важно, чтобы был налажен контакт с международной организацией и чтобы произошло это как можно быстрее и более конструктивно. Те кандидаты, которые оставались в гонке, предлагают схожую программу действий в данном направлении. Понятно, что первая задача — это решение вопроса с нашим международным статусом. Дальше уже идут темы с развитием легкой атлетики на перспективу. Но это уже тезисы для выборов, которые пройдут после Олимпиады.