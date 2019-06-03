19:39 | Легкая атлетика

Семеня отстояла право выступать без препаратов по снижению тестостерона

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Федеральный суд Швейцарии удовлетворил апелляцию двукратной олимпийской чемпионки из ЮАР Кастер Семени по новым правилам ИААФ. Ранее организация приняла решение изменить правила допуска женщин к международным турнирам.

 
Кастер Семеня.Семеня проиграла. Приведет ли скандал к революции?

В частности, женщины с повышенным содержанием тестостерона для получения допуска должны будут принимать специальные препараты для его снижения. Семеня не согласилась с этим решением, и ИААФ хотела признать Семеню "мужчиной, ощущающим себя женщиной". 

Сперва Семеня обратилась в CAS, а после отклонения ее жалобы подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии. 

Семеня выигрывала Игры-2012 и 2016 в беге на 800 м. Она с рождения страдает гиперандрогенизмом - повышенным содержанием тестостерона.

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