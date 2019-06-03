Семеня отстояла право выступать без препаратов по снижению тестостерона

Федеральный суд Швейцарии удовлетворил апелляцию двукратной олимпийской чемпионки из ЮАР Кастер Семени по новым правилам ИААФ. Ранее организация приняла решение изменить правила допуска женщин к международным турнирам.

В частности, женщины с повышенным содержанием тестостерона для получения допуска должны будут принимать специальные препараты для его снижения. Семеня не согласилась с этим решением, и ИААФ хотела признать Семеню "мужчиной, ощущающим себя женщиной".

Сперва Семеня обратилась в CAS, а после отклонения ее жалобы подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.

Семеня выигрывала Игры-2012 и 2016 в беге на 800 м. Она с рождения страдает гиперандрогенизмом - повышенным содержанием тестостерона.