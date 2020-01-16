Прыгун в высоту Акименко выиграл турнир в Челябинске с лучшим результатом сезона в мире
16:24
Российский прыгун в высоту Михаил Акименко стал победителем турнира в Челябинске.
Спортсмен показал результат 2,31 метра, что является лучшим результатом сезона в мире. Для спортсмена это второй старт в текущем сезоне, 7 января он выиграл турнир в Екатеринбурге, взяв высоту 2,30 м, также показав лучший на тот момент результат сезона в мире, сообщает ТАСС.
Акименко является серебряным призером чемпионата мира 2019 года в Дохе, показав тогда результат 2,35 м.
У женщин лучшей стала Анна Чичерова. Россиянка с третьей попытки взяла высоту 1,94 м. 37-летняя Чичерова показала второй результат сезона в мире, лучший результат принадлежит украинке Юлии Левченко (2,00).
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