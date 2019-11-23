«Пришло время кардинальных и смелых решений!» Исинбаева поддержала Ласицкене в противостоянии с ВФЛА

Двукратная олимпийская чемпионка и член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева опубликовала в своем Instagram пост, в котором поддержала трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене, раскритиковавшую руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

— Я узнала об изменениях и отстранении руководства ВФЛА из прессы, откровенно, думала это шутка, оказалась реальность, — написала Исинбаева. — Поможет ли эта мера вывести федерацию из кризиса новому руководству ВФЛА за столь короткий период, покажет время. Почему говорю за короткий период, так это потому, что до Олимпиады в Токио 2020 осталось чуть больше полугода.

Честно, это все так надоело! Буквально вчера перечитывала свой пост от 2015 года, где открыто обратилась за поддержкой, думала это поможет моему участию на Олимпийских играх в Рио-2016, но нет, все оказалось менее оптимистично того, как мне тогда хотелось.

Сегодня читаю пост Марии Ласицене и полностью ее понимаю. Пропустить вторую олимпиаду подряд — это неописуемая жесть! Я даже не знаю, как это описать и с чем сравнить... Второй олимпийский цикл пахать, столько выигрывать и преодолевать, чтобы пропустить главный старт четырехлетия, это уж слишком!

То, что в нашей стране честных и чистых спортсменов больше, чем лживых и безответственных — это факт. Так почему мы до сих пор не может разделить эти две группы спортсменов, честных от лживых!?

Почему наша молодежь, таланты и восходящие звезды должны сидеть дома за раздолбайство и наплевательское отношение к спорту отдельных спортсменов?! Кто и когда сможет отделить наших честных спортсменов, и дать им все возможности для равноценного выступления на международном уровне, от тех, кому наплевать на себя и на коллег по своей команде...

По-моему, пришло время кардинальных и смелых решений!

Ранее Ласицкене заявила, что исполняющая обязанности президента ВФЛА Юлия Тарасенко должна покинуть организацию вслед за предыдущим руководителем федерации Дмитрием Шляхтиным. В пятницу 22 ноября Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) приостановил процесс восстановления членства ВФЛА.