Россиянка Софья Палкина заняла девятое место в квалификационных метания молота в группе А на чемпионате мира в Дохе. Ее результат 68,53 метра.

В финале выступят четыре спортсменки, преодолевшие рубеж в 72 метра. Это полька Йоанна Фёдоров (73,39 м), украинка Ирина Климец (72,93), француженка Александра Тавернье (72,91) и белоруска Анна Малышик (72,59 м).

В финале выступят 12 лучших спортсменок из двух групп. Участие Палкиной в борьбе за медали станет известно после выступления спортсменок из группы B.