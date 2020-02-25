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Олег Матыцин: «Надеюсь, кризис в российской легкой атлетике подходит к концу»

15:21
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Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду на то, что российская легкая атлетика скоро выйдет из кризиса.

— Министерство спорта всегда будет отстаивать интересы спортсменов, в каких бы сложных ситуациях они ни находились, — цитирует «РИА Новости» Матыцина. — Надеюсь, кризис подходит к концу. Он даст дополнительный толчок новому поколению руководителей, а спортсмены продолжат нас радовать своими рекордами.

Внеочередная выборная конференция Всероссийской федерации легкой атлетики, на которой будет избран новый президент организации, состоится 28 февраля. Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом Дмитрия Шляхтина с поста главы ВФЛА, он возглавлял федерацию с 16 января 2016 года. Исполняющей обязанности президента назначена вице-президент организации Юлия Тарасенко.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200225/1565183737.html

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