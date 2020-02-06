Мо Фара пропустит Лондонский полумарафон из-за травмы

Четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара не выступит на Лондонском полумарафоне-2020 из-за повреждения, сообщает BBC. У него небольшая травма ахиллова сухожилия. Британец является победителем двух последних стартов.

— Мой приоритет — быть в форме, здоровым и конкурентоспособным на лето, — отметил Фара. — Поэтому мне пришлось принять жесткое решение не участвовать в забеге в этом году. Надеюсь вернуться в следующем.

Ранее стало известно, что Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) не намерено передавать в ВАДА пробы Мо Фара в рамках дела его бывшего тренера Альберто Салазара. Последний был отстранен на четыре года по обвинению в контрабанде тестостерона. В UKAD объяснили, что перепроверка проб может их повредить, что сделает невозможным выявление допинга в будущем, когда появятся новые методы обнаружения.