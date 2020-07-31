Менеджер Ласицкене прокомментировала информацию о переходе спортсменки сборную Белоруссии

Менеджер Марии Ласицкене Ольга Назарова опровергла сообщения о том, что трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту для продолжения международной карьеры и, в частности, выступления на Олимпийских играх в Токио в 2021 году может перейти — в сборную Белоруссии.

— Никто никаких запросов по этому поводу не делал, никакие письма не писал, это я могу точно утверждать, — пояснила «СЭ» Ольга Назарова. — Пусть дальше пишут такие странные новости, люди просто пытаются расшатать лодку. Это фейк, больше мне нечего сказать.

Накануне World Athletics объявила, что полностью исключит Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), если организация не выплатит штраф до 15 августа. В таком случае российские спортсмены не смогут выступать даже под нейтральным флагом.

Ласицкене побеждала на трех последних чемпионатах мира по легкой атлетике (2015, 2017, 2019), на двух из них она выступала в нейтральном статусе. (Тимур Ганеев)