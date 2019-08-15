Двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене в интервью «СЭ» откровенно ответила на вопросы о мировом рекорде, критике руководства федерации и планах на декретный отпуск.

— После супер-насыщенного начала сезона, когда вы выходили на старт чуть ли не через день, теперь уже несколько недель вас нигде не видно. Что происходит?

— Август у меня — месяц тренировок, когда нужно перезагрузиться и готовиться к чемпионату мира. Из-за того, что он в этом году будет необычно поздно, в самом конце сентября, мой тренер Геннадий Гарикович (Габрилян. — Прим. «СЭ») решил устроить как будто бы два сезона в одном. Поэтому сейчас я завершила один цикл, когда действительно много выступала, и настраиваюсь на следующий. Немного странно не выступать в августе, но такова жизнь: 27 сентября — квалификация чемпионата мира, 30 сентября — финал.

— Чем вы занимаетесь в этот период перезагрузки?

— Тренируюсь в Москве в любимом манеже ЦСКА. Гуляю, когда нет дождя, хожу в кино, играю с котом, отсыпаюсь... Муж сейчас комментирует соревнования по теннису в США, которые из-за разницы во времени проходят ночью, поэтому режима у нас нет. (Наталья Марьянчик)

Мария Ласицкене: «Не жалею, что выступила против руководства федерации. Я сказала правду»