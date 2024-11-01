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Летний чемпионат России по легкой атлетике в 2025 году пройдет в Казани

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Казань станет местом проведения летнего чемпионата России по легкой атлетике в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики. Летний чемпионат России 2025 года пройдет с 7 по 10 августа, зимнее первенство страны — в Москве с 28 февраля по 2 марта.

«31 октября исполком ВФЛА утвердил единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных соревнований на 2025 год, летний чемпионат России пройдет в Казани», — цитирует источник ТАСС.

Кроме Казани на проведение главного легкоатлетического старта сезона претендовали Чебоксары.

Столица Татарстана последний раз принимала чемпионат России по легкой атлетике в 2018 году. В июне в Казани проходили Игры БРИКС, в программу которых входил и легкоатлетический турнир.

Источник: ТАСС
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