Летний чемпионат России по легкой атлетике в 2025 году пройдет в Казани

Казань станет местом проведения летнего чемпионата России по легкой атлетике в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики. Летний чемпионат России 2025 года пройдет с 7 по 10 августа, зимнее первенство страны — в Москве с 28 февраля по 2 марта.

«31 октября исполком ВФЛА утвердил единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных соревнований на 2025 год, летний чемпионат России пройдет в Казани», — цитирует источник ТАСС.

Кроме Казани на проведение главного легкоатлетического старта сезона претендовали Чебоксары.

Столица Татарстана последний раз принимала чемпионат России по легкой атлетике в 2018 году. В июне в Казани проходили Игры БРИКС, в программу которых входил и легкоатлетический турнир.