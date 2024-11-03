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Допинг

Сегодня, 12:40

Серебряного призера Олимпиады в Токио Икэду временно отстранили за допинг

Алина Савинова
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Японский легкоатлет Коки Икэда временно отстранен от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает пресс-служба независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU).

Отстранение действует с 1 ноября. 26-летнего спортсмена обвиняют в использовании запрещенного вещества или метода.

Икэда является серебряным призером летних Олимпийских игр 2020 в Токио в спортивной ходьбе на 20 километров и чемпионом Универсиады-2019 в Неаполе. Он также принимал участие в чемпионате мира-2022 в Орегоне, где завоевал серебряную медаль.

С 2021 года японец выступает за спортивный клуб «Асахи Касэй».

легкая атлетика
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